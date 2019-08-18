أخصائي تغذية علاجية يوضح طريقة اكتشاف الحلاوة الطحينية المغشوشة

تحدث الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية عن فوائد الحلاوة الطحينية، موضحا أن القيمة الغذائية للحلاوة الطحينية مرتفعة جدا، حيث أن المكون الأساسي لها هو "السمسم، وزيت السمسم" وطحينة السمسم" والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا، فالسمسم به بروتين نباتي وفيتامين عالي جدا يمد الجسم بالطاقة.

وأضاف مروان سالم، خلال حديثه مع الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "DMC" أن القيمة الغذائية للحلاوة على المعدة جيدة جدا، فبسبب السكريات تُحل مشاكل الإمساك وتسهل امتصاص الطعام، موضحا أن الحلاوة تعالج النحافة عند الأطفال، وتُعتبر فاتحة للشهية.

وأشار سالم إلى أن 50% من الحلاوة الطحينية من طحينة السمسم، والـ50% الآخرى من السكريات، وبعض الإضافات، موضحا أنه كلما زادت درجة بياض الحلاوة، كلما كانت مغشوشة بشكل أكثر، لأنها تحتوي على مواد مبيضة، ويجب الابتعاد عنها تماما لأنها غير مصرح تداولها في مصر.