أعراض سرطان الخصية.. الألم في الظهر والضعف العام أبرزها

يصاب الكثير من الأشخاص بالسرطان الذي يطلق عليه "المرض الخبيث" وله أنواع كثيرة، تنتشر في أجزاء كثيرة من الجسم، ومن بينها سرطان الخصية الذي ينمو في الجهاز التناسلي للذكور.

ويقدم "هُن" أعراض سرطان الخصية، وفقا لموقع" مايو كلينيك".

الأعراض

- كتلة أو تضخم في أي من الخصيتين.

- الشعور بثقل في كيس الصفن.

- ألم كليل في البطن أو في منطقة الأربية.

- تراكم السائل في كيس الصفن بشكل مفاجئ.

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- الألم أو الشعور بعدم الارتياح في إحدى الخصيتين أو في كيس الصفن.

- تضخم أو وجع بالصدر.

- ألم في الظهر.

- الإحساس بـ"حرقان" خاصة بعد ممارسة نشاط بدني.

- زيادة أو نقص ملحوظ، أو نقص مفاجئ في حجم واحدة أو كلا الخصيتين، ويمكن أن يزيد حجم الخصية المتورمة بقدر 3 أضعاف حجمها الأصلي.

- وجود دم في السائل المنوي.

- الضعف العام والشعور بالتعب.