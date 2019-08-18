شورت آلي يحسن الركض ويمنح أملاً للمشلولين جزئياً

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
كشفت الدراسات للباحث "كونر والش" الباحث في معهد "فيس إنستيتوت فور بايولوجيكلي إنسبايرد إنجنيرينغ" التابع لجامعة هارفرد. عن شورت آلي يساهم في تحسين أداء ممارسي رياضة المشي والركض.
ويزن هذا الشورت البيوميكانيكي خمسة كيلوجرامات وهو مزوّد ببطارية تزنّر الخصر ويقع المحرّك عند مستوى الكليتين، وهو يشغّل أسلاكاً تساعد في المجهود الذي تبذله الساقان كما أن يرصد هذا الجهاز طريقة المشي ويتكيّف معها، حسب ما نشر فب موقع " العربية":
ومن شأن هذا الابتكار أن يساعد شخصاً في صحة جيدة على تحسين أدائه أو الحد من تعب الجندي الذي يتنقل بصعوبة بسبب المعدات التي يحملها.
وقال أردف "أظن أننا تخطينا مرحلة مهمة بفضل هذا الجهاز نحو أجهزة قادرة على مساعدة الناس في نشاطاتهم اليومية بطرق مختلفة".
ويستند هذا الابتكار التكنولوجي القائم على معادلة حسابية إلى ثلاثة لواقط استشعار. وفي وسعه معرفة نوع النشاط الذي يوم به مرتدي هذا الشورت في 99% من الحالات ليتكيّف معه.
والبطارية صالحة لمسافة 10 كيلومترات، مشياً أو ركضاً. وسبق أن جرّب هذا الشورت الآلي في بيئات متعددة.
ويطمح الباحثون إلى توسيع نطاق استعمال هذا الشورت البيوميكانيكي لفائدة الأشخاص الذين يعانون من شلل جزئي.
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