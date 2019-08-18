الأمراض المعدية بين الأطفال.. الحصبة والجديري والعيون أبرزها

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يقترب الموسم الدراسي والذي تولي معه الأمهات، اهتماما كبيرا بصحة أطفالهن، خاصة عند دخولهم المدرسة، التي يقضون فيها وقتا كبيرا يوميا، حيث يودي الاختلاط إلى الإصابة بالعديد من الأمراض التي تنتقل بين الصغا، منها كما ذكرها موقع "Daily Medical"، ما يلي:
أمراض الجهاز التنفسي
تواجد الأطفال داخل فصول غير جيدة التهوية، خاصة في فصل الشتاء، يؤدي إلى سهولة انتشار أمراض الجهاز التنفسي، منها، نزلات البرد، والنزلات المعوية، والحصبة، والغدة النكافية، والتهاب اللوزتين، والجديري.
أمراض الجهاز الهضمي
قد يصاب الطفل بأمراض الجهاز الهضمي نتيجة عدم حرص الأطفال على غسل أيديهم جيدًا، بالإضافة إلى عدم وجود المستوى الملائم لنظافة دورات المياه، ومن أبرزها، النزلات المعوية، والإصابة بالديدان.
أمراض العيون
تنتقل بعض الالتهابات البكتيرية التي تصيب العينين، عن طريق تلامس الأيدي الملوثة للطفل، في حالة مرضه، مع الأطفال الآخرين الأصحاء.
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