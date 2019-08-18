أفكار مبتكرة لإنارة الحديقة بطريقة عصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: يفضل بعض الأشخاص قضاء معظم أوقات الصيف في الحديقة الخاصة بهم بصحبة الأهل والأصدقاء، ويوفرون لهذا الغرض أجواء مميزة في أحضان الطبيعة. وفيما يلي مجموعة من الأفكار لإنارة الحديقة المنزلية بطريقة عصرية، بحسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي"، نقلا عن موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين". 1-تصميم مصابيح مميزة من الأنابيب المعدنية والعبوات الزجاجية لأجواء ساحرة. 2-استخدام عبوات المعلبات المصنوعة من القصدير لتصميم هذه المصابيح الرائعة. 3- تصميم إنارة بطريقة فنية باستخدام أبريق قديم مع مجموعة من أشرطة الإضاءة المستخدمة للزينة. Advertisements 4- تصميم مجموعة من المصابيح الملونة تنقلك إلى عالم القصص الخيالية باستخدام عبوات الشراب. 6- استخدام العبوات الزجاجية لتصميم مصابيح تنير الحديقة بطريقة فنية. 7- تثبيت مجموعة من القطرميزات الزجاجية على لوح خشب مع وضع شمعة داخل كل منها. 8-تصميم مصباح مميز باستخدام صندوق خشبي قديم ووضع المصباح بداخله.

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