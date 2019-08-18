الامارات | 115 ألف مصلٍّ وزائر.. ضيوف جامع الشيخ زايد في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 115 ألف مصلٍّ وزائر.. ضيوف جامع الشيخ زايد في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل جامع الشيخ زايد الكبير جموع مرتاديه بمختلف ثقافاتهم، الذين توافدوا بكثافة من داخل الدولة وخارجها، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وحظي رواد الجامع من مصلين وزوار بخدمات متنوعة تلبي احتياجاتهم، والتعرف إلى ما يحويه الجامع من تصاميم هندسية رائعة، والدور الذي يلعبه في ترسيخ ثقافة التسامح التي تجسد رؤى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وبلغ إجمالي ضيوف الجامع خلال أيام إجازة عيد الأضحى، 115 ألفاً و61 شخصاً، منهم 40 ألفاً و824 مصلياً، (12 ألفاً و742 أدوا شعائر صلاة عيد الأضحى)، فيما بلغ عدد زوار الجامع خلال الفترة ذاتها 74 ألفاً و237 زائراً، تعرفوا خلال زيارتهم إلى أبرز ملامح العمارة الإسلامية المتجلية في جميع أرجاء الجامع.

ولإثراء تجربة الزائر، نظم مركز جامع الشيخ زايد الكبير 43 جولة ثقافية خاصة، ضمن سلسلة برنامج «ثقافتنا»، الذي أطلقه المركز مسبقاً، والمعني بمشاركة الزوار فرحة الأعياد والاحتفالات مع كل أطياف المجتمع بمختلف ثقافاتهم، بهدف تعريف الزوار بأهمية المناسبات الدينية والوطنية وما تحويه من قيم، إضافة إلى تعزيز الثقافة الإماراتية، وتقديم شرح عن أهمية عيد الأضحى المبارك لدى المسلمين، وفريضة الحج التي يتجلى فيها التواصل الحضاري والثقافي الواسع فضلاً عن التعريف بالعادات المرتبطة بالثقافة الإماراتية خلال أيام العيد.