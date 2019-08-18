الامارات | أفراح الكتبي والمهيرى

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكتبي والمهيرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام جمعة خليفة حضرم الكتبي حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجليه محمد إلى كريمة سلطان عبدالله المهيري، وعبدالله إلى كريمة محمد عبدالله المهيري. حضر الحفل، الذي أقيم في قلعة الرمال للمناسبات بطريق دبي - العين، عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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