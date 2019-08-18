الامارات | أفراح العمودي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة المرحوم علي محمد باطوق العمودي، بمناسبة زفاف نجلها خالد إلى كريمة محمد يوسف باطوق العمودي. حضر الحفل، الذي أقيم بصالة الوثبة في أبوظبي، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين والضباط، ومدعوون من دول مجلس التعاون الخليجي، وحشد من المهنئين وزملاء العريس. وتخللت الحفل عروض تراثية، ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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