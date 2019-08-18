الامارات | أفراح العامري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد محمد بن مقرن العامري، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة محمد حمد بن خزام العامري.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بصالة زاخر في مدينة العين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس.