الامارات | نادي الإمارات العلمي يفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات العلمي يفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق نادي الإمارات العلمي بالمركز الأول عالمياً في مسابقة الروبوت العالمية للناشئين، التي أقيمت خلال الفترة ما بين 12 و16 أغسطس الجاري بمدينة تشونغتشينغ في الصين.

وتنافس على جوائز المسابقة 113 فريقاً مثلوا 30 دولة، في ثلاث مسابقات روبوت مختلفة: WRO وVEX IQ وMakeX.

ومثّل فريق نادي الإمارات العلمي، التابع لندوة الثقافة والعلوم بدبي، كل من سلطان الزرعوني (11 عاماً) واليازية محمد المنصوري (12 عاماً) ومهرة ماهر شرفيان (13 عاماً)، بقيادة المدربة أميرة مهدي للتنافس في فئة VEX IQ، إذ حصل الفريق على المركز الأول بالمشاركة مع الفريق الصيني بمجموع 40 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المركز الثاني.

كما حصل فريق دولة الإمارات على الجائزة الخاصة في أفضل صناعة روبوت.