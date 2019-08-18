لم تحقق درجات عالية.. رحلة مجانية حول العالم في انتظارك

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يترافق يوم صدور نتائج الامتحانات مع الشعور بالتوتر لدى الطلاب، ولهذا السبب، أعلنت شركة عن رحلة سياحية حول العالم لمجموعة من الطلاب الذين لم يحققوا درجات تخولهم دخول الجامعات التي يحلمون بها.

وعرضت شركة "بوت نوديلز" رحلات ترفيهية إلى العديد من بلدان العالم، لرفع معنويات الطلاب الذين لا يستطيعون الالتحاق بالجامعات التي اختاروها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وعلى الطلاب الراغبين باقتناص هذه الفرصة النادرة، الاتصال على رقم هاتف حددته الشركة، والتحدث إلى مندوب بوت نوديلز، عن السبب الذي يجعل الطالب راغباً بالسفر حول العالم.

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وكجزء من الطلب، سيحتاج المتقدم لإثبات أنه لم يحصل على الدرجات التي يحتاجها للدخول في الجامعة التي وقع عليها اختياره.

وقالت لينا بورتشماوث، مديرة العلامة التجارية في الشركة "في بوت نودل، نبحث دائماً عن طرق لربط الأشخاص بتجارب جديدة ومثيرة، سواء كانت في الجامعة أو خارجها".

وأضافت "على الرغم من أن يوم النتائج غالباً ما يكون سعيداً، إلا أن هناك الكثير من الطلاب الذين قد لا يتمكنون من الحصول على مكان في جامعة من اختيارهم. ونحن هنا لتذكيرهم بأن هناك العديد من الفرص يمكن أن توجد خارج قاعة المحاضرات".