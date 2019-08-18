بالصور | دينا الشربيني تتألق بالـ" off shoulder" .. هكذا تُنسقي إطلالتك على طريقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تُعد دينا الشربيني من أكثر النجمات اللاتي يعتمدن على البساطة الممزوجة باللمسات العصرية في اختيار ملابسها في جميع مناسباتها، حيث اعتمدت خلال الآونة الأخيرة في أحدث ظهور ليها على تصميم الأوف شولدر off shoulder.

-خضعت الفنانة دينا الشربيني لجلسة تصوير لأحدث جلسة تصوير، و نشرت مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت دينا فيها بإطلالة تتسم بالنعومة والأنوثة من مدينة "سانت تروبيز" في فرنسا، ارتدت بلوزة " أوف شولدر" بيضاء اللون وسط الطبيعة، كما ظهرت بشعر كيرلي طويل.

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-نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة لدينا الشربيني من كواليس حفل عمرو دياب، الذي يقام بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي، وظهرت دينا فيها بفستان "أوف شولدر" يشبه البلوزة الذي ارتدها سابقًا لكن تميز بلونه الروز الداكن.

عاد تصميم off shoulder بقوة هذا الموسم، وتربع على عرش موضة الصيف لعام 2019، إذ تعتمد تلك البلوزات أو الفساتين على الأكمام المكشوفة المنسدلة التي تجعل المرأة تبدو في غاية أنوثة والجمال، يناسب هذا التصميم جميع الفتيات سواء المحجبات أو غير المحجبات.

يستعرض لكم الخليج 365 خلال الألبوم المرفق بالموضوع، تصميمات متنوعة من بلوزات وفساتين الـ off shoulder استوحي منه إطلالتك الصيفة.