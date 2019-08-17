أول تعليق من ابنة أحمد الفيشاوي على قرار حبسه

علقت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان الشاب أحمد الفيشاوي، على قرار حبسه، لامتناعه عن سداد نفقتها.

وكتبت "لينا" عبر حسابها على إنستجرام: "أنا حزينة.. كنت أتمنى أن تكون موجود دائما من أجلي مثل الأب لابنته".

المحكمة تقضي بحبس أحمد الفيشاوي

قضت محكمة الأسرة بالخليفة، اليوم، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا"، من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.

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وقال المحامي شعبان سعيد، لـ"الوطن"، إن محكمة الأسرة بالخليفة قضت بحبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، لمدة شهر واحد، لإدانته بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ235 ألف جنيه.

وأشار المحامي إلى أن الحكم نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وفي حال القبض على أحمد الفيشاوي، سيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة.

لينا لا تتابع والدها على إنستجرام

من خلال البحث في حسابَيْ أحمد الفيشاوي وابنته لينا عبر إنستجرام، تبين أنهما لا يتابعان بعضهما البعض، على الرغم من كونها تتابع العديد من نجوم ونجمات الفن، وتنشر عبر حسابها صورا تجمعها بوالدتها، باستثناء صورة وحيدة لها برفقة جدها فاروق الفيشاوي منذ طفولتها، نشرتها حينما توفى، الأمر الذي يرجح وجود قطيعة بين الفيشاوي وابنته.

لينا أحمد الفيشاوي تتغيب عن جنازة جدها بسبب والدها

لينا أحمد الفيشاوي سبق أن أوضحت عبر إنستجرام، سبب تغيبها عن حضور جنازة جدها، حيث كتبت حينها: "لكل اللي بيسأل، أنا ليه محضرتش جنازة جدي؟، ده بسبب إن والدي ربنا يباركه، لديه حكم محكمة يمنعني من السفر إلى إنجلترا مرة أخرى في حالة زرت مصر".

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