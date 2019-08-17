قبل تناولها.. إليك فوائد وأضرار فاكهة الليتشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يعتبر الليتشي من الفواكه الاستوائية التي انتشرت في مصر الآونة الأخيرة، والتي يتم استيرادها من الصين، حيث تميل قشرته الخارجية إلى اللون الوردي أو الأحمر، وبداخله ثمرة بيضاء -تحتوي على بذرة داكنة اللون- تتميز باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للإنسان. للمزيد عن إليك فوائد وأضرار فاكهة الليتشي.. اضغط هنا

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