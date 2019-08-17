في الصيف.. 6 أطعمة تجعل الجسم رطبًا طوال اليوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

في فصل الصيف ومع ارتفاع حرارة الجو يفقد الجسم السوائل والمياه بسبب كثرة التعرق، لذلك يجب تناول أطعمة تحتوي على كمية كبيرة من الألياف لتجعل الجسم رطب طوال اليوم، نستعرضها في الصفحات التالية، وفقا لموقع "Parents".

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