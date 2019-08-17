محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد سلطان:

يعاني بعض الأشخاص من عدم القدرة على فقدان الوزن الزائد، والوصول إلى القوام المثالي، على الرغم من اتباعهم للحميات الغذائية، وممارستهم للتمارين الرياضية، فما السبب وراء ذلك؟

وفقًا لموقع "verywellfit"، كشفت دراسة حديثة، نشرت نتائجها بمجلة JAMA الطبية الأمريكية، أن هناك 3 خطوات رئيسية يجب اتباعها لفقدان الوزن الزائد، والوصول إلى القوام المثالي، وهم:

للمزيد عن هل ترغب في فقدان الوزن؟.. 3 خطوات بسيطة تساعدك على ذلك.. اضغط هنا