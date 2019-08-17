محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد سلطان:
يعاني بعض الأشخاص من عدم القدرة على فقدان الوزن الزائد، والوصول إلى القوام المثالي، على الرغم من اتباعهم للحميات الغذائية، وممارستهم للتمارين الرياضية، فما السبب وراء ذلك؟
وفقًا لموقع "verywellfit"، كشفت دراسة حديثة، نشرت نتائجها بمجلة JAMA الطبية الأمريكية، أن هناك 3 خطوات رئيسية يجب اتباعها لفقدان الوزن الزائد، والوصول إلى القوام المثالي، وهم:
للمزيد عن هل ترغب في فقدان الوزن؟.. 3 خطوات بسيطة تساعدك على ذلك.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر هل ترغب في فقدان الوزن؟.. 3 خطوات بسيطة تساعدك على ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.