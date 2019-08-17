كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 10:38 مساءً - هل تقضين وقتاً طويلاً في وضع مستحضرات المكياج وتصحيح مكياجك، إلا أنه لا يدوم طويلاً بسبب بعض العوامل التي تتعرضين لك خلال يومك؟ تعرفي في ما يلي الى أفضل مثبت مكياج للبشرة المختلطة، والذي سيعمل على تثبيت المكياج لوقت طويل.



MAC Cosmetics Prep + Prime Fix+



إن مثبت المكياج هذا من ماك، المصمم للبشرة المختلطة، يتميز بتركيبته خفيفة الوزن، التي تهدئ البشرة وتنعشها، وفي الوقت نفسه تثبت مكياجك في مكانه لوقت طويل، فلا يتأثر مطلقاً بأي عوامل قاسية كالحرارة المرتفعة والرطوبة.

MAC Cosmetics Prep + Prime Fix+

Make Up For Ever Mist & Fix



يعمل مثبت المكياج هذا من Make Up For Ever، على ترطيب البشرة، من دون منحك مظهر بشرة لامعاً، وهو سيعمل على الحفاظ على مستحضرات المكياج في مكانها لوقت طويل، فلا يسيل المكياج أو يتعرض للتشوّه، فيبقى ثابتاً ومتألقاً لوقت طويل.

Make Up For Ever Mist & Fix



Laura Geller Spackle Mist



يمنحك مثبت المكياج هذا لمسة نهائية خالية من العيوب، كما يساعد في ترطيب البشرة وتهدئتها، وفي الوقت نفسه يعمل على تثبيت المكياج لوقت طويل، فيمنحك مظهراً متالقاً من دون أي شوائب، وقد صُمم ليتلاءم مع متطلبات البشرة المختلطة، التي تجمع بين البشرة الجافة والدهنية في الوقت نفسه.

Laura Geller Spackle Mist



Kat Von D Lock-It Makeup Setting Mist



يعمل مثبت المكياج هذا المصمم ليكون من دون رائحة، على إبقاء البشرة متوهجة ومتألقة لمدة 24 ساعة، فهو فعال جداً في تثبيت المكياج ليمنحك إطلالة مثيرة للإعجاب. فإن كنت تمتلكين بشرة مختلطة، فإن هذا المستحضر سيشكل خياراً رائعاً لك للحفاظ على مكياج ثابت لوقت أطول.

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Kat Von D Lock-It Makeup Setting Mist



Shieseido Ibuki Quick Fix Mist



يعمل مثبت المكياج هذا ذو التركيبة الهلامية، على توازن البشرة ومنحها الرطوبة اللازمة، كما يتحكم بعملية إنتاج الزيوت في البشرة، فيمنحك مكياجاً ثابتاً طوال النهار والليل، فلا يتلاشى إطلاقاً.

Shieseido Ibuki Quick Fix Mist



Urban Decay De-Slick Oil Control Makeup Setting Spray



يتحكم مثبت المكياج هذا في عملية إنتاج الزيوت في البشرة، فيمنحك مكياجاً ثابتاً لوقت طويل، وبشرة متألقة بعيداً عن اللمعان المزعج التي يعاني منها الجزء الدهني من بشرتك. وفي الوقت نفسه، يحافظ على الجزء الجاف من البشرة رطباً وندياً.

Urban Decay De-Slick Oil Control Makeup Setting Spray

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