صيحات مكياج عليك اعتمادها لخريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 10:38 مساءً - خلال عروض أزياء موسم خريف 2019 لفتت نظرنا بعض صيحات المكياج التي ستعنون خياراتك في الموسم المقبل. بعض هذه الصيحات جاءت تكملة للموسم الجاري في حين صيحات أخرى جاءت مستحدثة ومتجدّدة. أساليب مكياج متنوّعة تألقت بها العارضات على خشبات عروض خريف 2019 وهي صيحات ستجعلك مواكبة للموضة وتمنحك ملامح جذابة ولافتة، شرط أن تحسني تنسيقها مع مكياج وجهك بشكل عام بما يناسب شخصيتك.



البلاش البارز



لا نعني البلاش بالطريقة التقليدية، إنما عليك اعتماد ألوان بارزة وتطبيقها بطريقة تبدو ظاهرة ولافتة، مثل درجات الوردي التي تنعش ملامح وجهك وتزيد جاذبية مكياجك.

رأينا هذه الصيحة في عرض Chromat حيث وُضعت لمسة من البلاش الوردي المحايد على تفاحتَي الخدين، بالقرب من الأنف، حتى تبدوان مورّدتين بشكل طبيعي.

ورأينا هذه الصيحة أيضاً في عرض Aigner حيث تمّ التطبيق البلاش بطريقة أقوى، إذ تمّ مدّ البلاش إلى الأعلى ليتلاقى مع ظلال العيون ما جعل ملامح الوجه أكثر تماسكاً.

البلاش البارز



مكياج العيون المتلألئ



هي صيحة برزت في موسم الصيف وتُكمل طريقها إلى الخريف المقبل. وعلى الرغم من أن ظلال العيون المتلألئ قد تبدو صارخة وقويّة، فهي صيحة عليك اتباعها هذا الخريف وليس بلمسات خفيّة إنما ظاهرة.

لفتتنا هذه الصيحة في عرض Rodarte إذ تم اعتماد المكياج اللامع في معظم الإطلالات فزاد من إشراقها ووهجها خصوصا أنه تم تنسيقه مع أحمر شفاه برّاق.

وفي عرض Dries Van Noten بدا الوجه شاحباً وعارياً في حين جاءت العينين لامعة بفضل بعض الظلال التي طُبّقت بشكل عشوائي جريء حول العينين.

مكياج العيون المتلألئ



أحمر الشفاه التوتي



برزت ألوان كثيرة من أحمر الشفاه في عروض موسم خريف 2019، إلا أن اللون التوتي كان الأكثر وضوحاً.

في عرض Louis Vuitton نُسّق أحمر الشفاه باللون التوتي مع بشرة نظيفة تماماً وكحل القطّة باللون الأسود غطى الجفن العلوي للعين.

أما في عرض Roksanda فقد بدت الشفاه داكنة خاصة مع الشعر والحواجب الفاتحة ما زاد من جرأة الإطلالات وجعلها تبدو أكثر حدّة.

أحمر الشفاه التوتي

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