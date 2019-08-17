وصفات طبيعية لعلاج انتفاخ العين للأم الأربعينية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 10:38 مساءً - مع التقدم بالعمر تظهر الكثير من المشاكل الشائعة بين النساء، ومنها انتفاخ العين تحديدًا للأمهات من كثرة السهر مع الأطفال، أو ما يسمى بأكياس تحت العين، والذي ينتج عن ضعف الأنسجة الموجودة حول العين وضعف العضلات التى تدعم جفن العين.

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انتفاخ العينين





لكن لا تقلقى الخليج 365، فانتفاخ العين يُعتبر مشكلة تجميلية وليست دليلًا على خطر او مرض ما، لكن لها أسبابها:



- يمكن أن تكون مشاكل وراثية

- كثرة التعرض لأشعة الشمس المباشرة

- عدم أخذ وقتٍ كافٍ للنوم والراحة وكثرة الإجهاد

- عدم اتّباع نظام غذائي صحي

- الحساسية أو التهاب الجلد، وفي هذه الحالة يجب عليكِ استشارة الطبيب

علاج انتفاخ العينين





خلطات لمشاكل انتفاخ العينين

خليط كمّادات الشاي:

- أكياس من الشاي الدافئة

- ضعي أكياس الشاي الدافئة على العينين

- اتركي الأكياس على عينيكِ لمدة 15 - 20 دقيقة



- كرري الوصفة مرتين يوميًّا، لأنّ وصفة أكياس الشاي تُعتبر واحدة من أقدم الطرق فى إزالة انتفاخ العينين والهالات السوداء، ولا فرق بين أنواع الشاي المستخدمة فى ذلك، سواء كان الأسود أو الأحمر. كما أنّ الكافيين الموجود في الشاي يساعد على انقباض الأوعية الموجودة فى العين، ما يساعد على تقليل التورم.

بالإضافة إلى أنّ الشاي يحتوي على خصائص مضادة للتهيّج، ما يساعد على تقليل الانتفاخات بالعين.

أكياس الشاي للعينين



خليط البقدونس والليمون:

- ملعقة كبيرة بقدونس ناعم مطحون

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون

- شاشة طبية أو قطن طبي





- اخلطي البقدونس وعصير الليمون معًا

- ثم خذي ملعقة كبيرة من الخليط وضعيه فى شاشة طبية، ثم توضع على العين وتُترك لمدة لا تزيد عن عشر دقائق .

- اغسلى عينيكِ بالماء الفاتر مع الحرص على عدم وصول الخليط إلى داخل العين.

يمكنكِ تكرار هذه الوصفة مرة يوميًّا

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شرائح البطاطا للعينين







خليط القهوة وماء الورد :

- ملعقة كبيرة من القهوة

- ملعقة صغيرة من ماء الورد

- اخلطي القهوة وماء الورد حتى تحصلي على عجينة ناعمة وسائلة بعض الشيء.

- اتركى الخليط لمدة 30 دقيقة حتى يتخمّر وتتفاعل عناصره، ثم ضعيها على أماكن الانتفاخ لمدة عشر دقائق، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

كررى هذه الوصفة يوميًّا لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج .

مشكلة انتفاخ العينين

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