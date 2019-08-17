أبرز صيحات المناكير لخريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 10:38 مساءً - إلى جانب اتجاهات الموضة للملابس التي كانت غنيّة خلال عروض موسم خريف 2019، لفتتنا صيحات المناكير التي زينت أظافر العارضات لانها لم تكن تقليدية أبداً. هذه الصيحات ستحدّد خياراتك خلال الموسم المقبل لتمنحك لمسة تفرّد في إطلالاتك المختلفة.

برز المناكير بألوان كثيرة متفاوتة بين الداكن والفاتح، لكن الأكثر رواجاً كان أسلوب تزيين الأظافر سواء من خلال الرسوم أو الطبعات أو الأحجار... وغيرها من الابتكارات التي أضفت الكثير من التميّز على إطلالات العارضات والتي ستتيح أمامك المجال واسعاً للكثير من الخيارات في الموسم المقبل.



أظافرك مشرقة



بالغليتر أو الألوان الميتاليكية، ستشرق أظافرك خلال الموسم المقبل بأجمل صيحة من المناكير. اختاري الدرجات الميتاليكية / المعدنية المشرقة لسهراتك الفاخرة او حتى لمناسباتكِ النهارية، أو بإمكانك أن تزيدي جرعة الجرأة باختيار مناكير مزيّناً بحبيبات الباييت والغليتر المتلألئة.

رأينا هذا الاتجاه في عرض Kate Spade على أظافر قصيرة ومستديرة مع لمعان متباين ومجموعة متنوعة من بريق الذهب وزّعت بشكل عشوائي إنما أنيق.

كذلك بدت عارضات Christian Siriano مشرقات بأظافر باللون الأسود مزينة ببريق لامع من البلورات المتلألئة ما جعل التأثير ممتعاً ومثالياً للموسم المقبل.

الغليتر أو الألوان الميتاليكية



رسوم ناعمة



تختلف الاتجاهات من موسم إلى آخر، فتظهر اتجاهات جديدة فيما تختفي أخرى. إلا أن صيحة الرسوم والطبعات تستمر وإن مع بعض التعديلات. ولموسم خريف 2019 بدت الرسوم ناعمة وبسيطة تضفي بعض الحيوية على خياراتك.

في عرض Prabal Gurung انقسمت الأظافر إلى نصفين ملتويين، من خلال اعتماد لونين مغايرين.

أما في عرض Tadashi Shoji فقد بدت الأظافر مستوحاة من الالوان المائية والنفحات الزهرية. فقد رُشّت أطراف الأظافر بأسلوب مبتكر للحصول على مناكير بلمسة أنثوية ناعمة.

رسوم ناعمة



الحروف والرسائل



بعدما زيّنت صيحة اللوغوهات أي الشعارات أزياء السيدات والرجال، جاءت الحروف والرسائل المعبّرة لتضع لمستها على الأظافر. صيحة تسمح لك بالتعبير عن شخصيتك وأفكارك ورغباتك...

لفتتنا هذه الصيحة الجريئة على خشبة عرض دار Jeremy Scott حيث أطلت العارضات بأظافر مزيّنة بالمناكير الأسود والحروف باللون الأبيض، أو العكس. وهي صيحة تناسب صاحبة الشخصية المشاغبة التي تبحث عن إطلالات شبابية مميزة.

الحروف والرسائل

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