عطور فخمة من وحي أشهر عارضات الأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 10:38 مساءً - لم تعد عارضات الأزياء مرجعاً في عالم الموضة فقط، بل أصبحن مصدر وحي للعديد من الفتيات في اختيار أساليب مكياجهن وتسريحات شعرهن وعطرهن أيضاً.

في ما يأتي مجموعة عطور فخمة اختارتها أشهر عارضات الأزياء العالميات، نعرضها أمامك لتختاري بدورك العطر المناسب لشخصيتك.



1- كايا غربر Kaia Gerber

العارضة الشابة كايا غربر تضع عطر Marc Jacobs Daisy Love Eau So Sweet وهو عطر زهري – فواكه، يتألف من مقدمة بعطر توت العليق والبارغموت وثمر العليق، في حين تفوح من قلب العطر رائحة الأقحوان والياسمين. أما قاعدة العطر فتتكون من السكر والمسك والسوسن الأبيض والأخشاب.

Marc Jacobs Daisy Love Eau So Sweet



2- كندال جينير Kendall Jenner

كندال جينير بدورها تضع عطر Estée Lauder Modern Muse Le Rouge وهو عطر شرقي- زهري، يتألف من مقدمة غنية بالكشمش الأحمر وتوت العليق والفلفل الوردي والزعفران، أما قلب العطر فتفوح منه روائح الورد البلغاري وورد ماي والياسمين وبتلات المجنوليا. وتأتي قاعدة العطر بتركيبة الباتشولي ونجيل الهند وفانيلا مدغشقر وأمبريت.

Estée Lauder Modern Muse Le Rouge

3- بيلا حديد Bella Hadid

بيلا حديد تضع عطر BVLGARI Goldea The Roman Night وهو عطر تشيبر-زهري مع مقدمة غنية بعطر التوت والبارغموت والفلفل الأسود، وقلب تفوح منه روائح الياسمين المزهر الليلي والورد ومسك الروم والفاوانيا، فيما تتكون قاعدة العطر من نجيل الهند والباتشولي والمسك الأسود والطحالب.

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BVLGARI Goldea The Roman Night



4- جيجي حديد Gigi Hadid

اختيار جيجي مغاير لاختيار شقيقتها فهي تضع عطر Giorgio Armani Acqua di Gioia وهو عطر زهري- مائي بتركيبة منعشة، تتألف مقدّمته من روائح الجريب فروت والليمون واليوسفي، فيما يفوح من قلبه عطر الياسمين المائي والشاي ورائحه الماء والإيلنغ. وتغتني قاعدة العطر بأخشاب الأرز والمسك والسكر البني.

Giorgio Armani Acqua di Gioia



5- أليساندرا أمبروسيو Alessandra Ambrosio

العارضة الجذابة أليساندرا أمبروسيو تختار عطر Roses de Chloé وهو عطر زهري مع مقدّمة غنيّة بخلاصة البارغموت ونبات الطرخون والليتشي والليمون. أما قلب العطر فيتألف من الورد الدمشقي والمجنوليا وأخشاب الأرز والتفاح والكشمش الأسود والخوخ. وتتكوّن قاعدة العطر من المسك الأبيض والعنبر والأخشاب.

Roses de Chloé



6- إيرينا شايك Irina Shayk

إيرينا شايك بدورها تختار عطر Jean Paul Gaultier Scandal وهو عطر تشيبر-زهري. تأتي مقدمة العطر غنيّة بروائح البرتقال الأحمر واليوسفي، في حين تفوح من قلبه نفحات عطر العسل والغاردينيا والياسمين وبراعم البرتقال والخوخ. أما قاعدة العطر فتتكوّن من الباتشولي وشمع العسل والكاراميل والعرق سوس.