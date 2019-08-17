فيديو.. الشيف غادة إبراهيم تشرح طريقة عمل الحلاوة الطحينية

شرحت الشيف غادة إبراهيم، طريقة عمل الحلاوة الطحينية، موضحة أنها يتم تحضيرها بأكثر من طريقة، وأسهلها، تكون بمكونات "طحينة السمسم، ولبن البودرة، وسكر البودرة" وبمقادير متساوية.
وأضافت غادة إبراهيم، خلال حديثها مع الإعلاميتان سناء منصور، وشيرين عفت، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "DMC" أنه يتم خلط المكونات، وعجنها جيدا، وضغطها في علبة حتى تتماسك.
وأوضحت الشيف غادة إبراهيم أنه من الممكن وضع الإضافات على تلك المكونات مثل الشيكولاتة والمكسرات، ولا تفسد لمدة أسبوع في الثلاجة في علبة مغلقة.
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