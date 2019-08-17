بعد قرار حبسه.. أحمد الفيشاوي يتحدث عن دعم زوجته ندى الكامل: "شعور قوي"

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه بصورة جديدة، عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر أحمد الفيشاوي، بصحبة زوجته، ندى الكامل، داخل طائرة، مُعلقًا: "في طريق عودتي إلى مصر، وأعدك بالعمل بجد أكثر 10 مرات للحفاظ على تراث والدي".

واستطرد: "شعور قوي بدعم من زوجتي".

المحكمة تقضي بحبس أحمد الفيشاوي

وقضت محكمة أسرة الخليفة، اليوم، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا"، من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 "أسرة" الخليفة.

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وقال المحامي شعبان سعيد، لـ"الوطن"، إن محكمة الأسرة بالخليفة قضت بحبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، لمدة شهر واحد، لإدانته بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ235 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الحكم نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وفي حال القبض على أحمد الفيشاوي، سيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة.

مواقف دعم ندى الكامل لـ أحمد الفيشاوي

تحرص ندى الكامل دومًا على الظهور برفقة زوجها، بالمهرجانات والمناسبات الخاصة، وهو نفس ما يفعله أحمد الفيشاوي حيث يصطحبها معه، ووصفها سابقا بـ"المرأة المثالية".

ويعد آخر ظهور بينهما، خلال عزاء والده، فاروق الفيشاوي، في أثناء الجنازة ممسكةً بذراعه، ومرتدية غطاء على الرأس، قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكتبت "ندى" رسالة، عبر حسابها على فيس بوك، عن وفاة والد زوجها: "مات فاروق ورحل في سكون وهدوء وطمأنينة.. مات الحبيب.. رحل الغالي وأخذ من قلبي وحزني وكبدي قطعة.. نام يا حبيبي وكن مطمئنا.. فأنت اليوم مع الله.. وبلِّغ والدي وأحبتي مني السلام إلى أن نلتقي مرة أخرى".

شائعة انفصال نفاها أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي، سبق أن نفى أخبار انفصاله عن زوجته ندى الكامل، في مارس الماضي، خلال تصريحات لـ"الوطن"، عقب تداول العديد منها عبر مواقع التواصل.

وينشر الفنان، العديد من الصور صحبة زوجته، التي تسافر معه خلال العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية، من بينها مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ34، ومسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني.