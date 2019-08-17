"عقبال المؤبد يا حلو".. مي كساب توجه رسالة لـ أوكا بمناسبة عيد زواجهما الخامس

هنأت الفنانة مي كساب، زوجها، المطرب الشعبي "أوكا" بعيد زواجهما الخامس، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت مي كساب، صورة من حفل زفافهما، وعلقت عليها: "كل عيد جواز وأنت حبييي، 5 سنين عدُّو بحلوهم ومُرُّهم، المهم عدُّو على خير، عقبال المؤبد يا حلو أنت يا أبو العيال، ربنا يخليك لينا، ويحفظك من كل شر، بحبك".

وحازت الصورة على إعجاب متابعي مي كساب، حيث علق أحدهم: "الله يخليكم لبعض ويحفظكم"، وكتبت أخرى: "عقبال العمر كله مع بعض، أنتي إنسانة جميلة وتستاهلي كل خير".

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وتزوجت الفنانة مي كساب من المطرب الشعبي محمد "أوكا"، عام 2015، وأنجبا طفلتين "فريدة" و"داليدا".