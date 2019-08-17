"لسه حلوة زي زمان".. جيهان نصر في ظهور جديد بالحجاب بصحبة بناتها وهبة مجدي

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ظهرت الفنانة المعتزلة، جيهان نصر، من جديد، بصحبة بناتها، والفنانة هبة مجدي، في عٍدة صور، نشرتها الأخيرة عبر حسابها على إنستجرام.
ونشرت هبة مجدي، صور جيهان نصر وبناتها الثلاث، اللاتي ظهرن بالحجاب، مُعلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض الملك لير إني شوفت النجمة، چيهان نصر، وأولادها، أنا بحبها قوي، وأنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".
وتفاعل العديد من متابعي هبة مجدي، مع الصور بما تخطى الـ11 ألف تسجيل إعجاب، مشيدين بجمال الفنانة الذي لم يتغير منذ سنوات عديدة، ومن بين التعليقات: "حلوة بالحجاب ومن غيره"، و"لسه حلوة زي زمان".
يذكر أن جيهان نصر، واحدة من أهم فنانات الدراما خلال فترة التسيعنيات، إلا أنها ابتعدت عن الأضواء تمامًا، عقب زواجها من رجل الأعمال السعودي، سعود الشربتلي، لتعتزل وترتدي الحجاب منذ ذلك الوقت.
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