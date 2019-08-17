"كيندال ووكر".. امرأة تعيش مع توأمين وطفل كبير: أحتاج عيون إضافية

لا يوجد يوم ممل على الإطلاق في منزل كيندال ووكر، البالغة من العمر 28 عامًا، من تيمارو في نيوزيلاندا، الأم التي حملت توأمين بشكل طبيعي وهي أيضًا أم لطفلة خامسة هي بروكلين البالغة من العمر أربع سنوات اضطرت إلى تغيير حجم منزلها وشراء سيارة ذات 11 مقعدًا للتأقلم مع أسرتها الكبيرة.

تقول كيندال إنها وزوجها يحتاجان إلى عيون في مؤخرة رؤوسهما بعد أن وصلت كوين، إندي، هدسون ومولي، إلى عيد ميلادهم الأول، عايزين عيون في قفانا"، وغيروا كل جانب من جوانب حياتهم واعترفت كيندال بأنها مضطرة للتخطيط والاستعداد كل مساء لضمان أن يعمل اليوم التالي بسلاسة قدر الإمكان، وتنظم ما يتناولونه للغداء والعشاء بمجرد ذهابهم إلى السرير.

وأوضحت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لديهم روتينًا صارمًا في البيت وأضافت والده التوائم "كل شيء يستغرق أربعة أضعاف؛ يجب أن نسمح بوقت إضافي للذهاب إلى الأماكن لأن دخولها والخروج منها قد يستغرق أحيانًا وقتًا أطول من العادي مثل وقت الاستحمام".

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وعن الجزء الأكثر استهلاكا للوقت من اليوم هو إطعام الأم لأطفالها الخمسة حيث قالت كيندال أنها تنظف الأرضيات والمقاعد أثناء قيلولة أطفالها.

وأضافت: على رغم من كل ذلك التعب والمجهود أن أفضل جزء من اليوم هو عندما يستيقظ الرباعي من غفوة، ويكونون مشرقين وسعداء، ويرغبون في اللعب.