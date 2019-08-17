بعد انفصالها عن محمد الشرنوبي.. سارة الطباخ تظهر بالمايوه: كن مستعدا للتغيير

شاركت المنتجة، سارة الطباخ، خطيبة الفنان محمد الشرنوبي السابقة، متابعيها عبر إنستجرام، بصورة جديدة.

وظهرت "الطباخ" بـ"جسد برونزي"، تبدو وكأنها عقب جلسة "تان" بظهرها، مرتدية مايوه، وقبعة من الخوص، حافية القدمين، على حافة شاطئ أو مرسى.

وعلقت سارة الطباخ على الصورة: "طاقة جديدة تدخل حياتك، فرص جديدة، ومسارات جديدة، تتجدد على مستوى الخلوى".

واستطردت: "كن مستعدًا لتلقي التغييرات، هذا هو وقتك للتألق حقا".

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وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، حيث تخطت الألف تسجيل إعجاب، مشيدين برشاقتها وإطلالتها.

وسبق أن أعلن محمد الشرنوبي، في بيان له عبر فيسبوك وإنستجرام، في شهر يوليو 2018، انتهاء ارتباطه بـ"سارة الطباخ" عقب 3 أشهر من خطبتهما، والتي تسببت له في مشكلات أسرية- حسب قوله وقتها-، بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، رغم إعلانها ارتباطهما قبل أسابيع، فضلا عن تعرضه إلى حملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما، وتسببها في "تعطيل عمله" بسبب عقد الاحتكار الذي تضمن شرطا جزائيا قدره 600 ألف جنيه، ولم تعلق "الطباخ" حتى الآن على بيان "الشرنوبي".

وجاء بيان محمد الشرنوبي، بعد إعلان سارة الطباخ، في 13 يونيو الماضي، عن خطبتها له، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت 3 مقاطع فيديو أظهرت الأخير وهو يتقدم لخطبتها في تجمع عائلي، ضمّ والدها وبعضا من أفراد أسرتها، أطلّت فيه بـ"زيٍّ أحمر"، بينما ارتدى العريس أزياء "سيمي فورمال" تجمع بين الأبيض والأسود، وعلقت الطباخ: "اتخطبنا رسميا".