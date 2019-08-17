بعد تحديها محمد صلاح في تنس الطاولة.. معلومات عن اللاعبة هنا جودة

تحدت لاعبة تنس الطاولة للناشئين هنا جودة، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي"محمد صلاح"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ودعته لخوض مباراة أمامها ليستعرض كل منهما مهاراته.

وأرفقت "هنا" صورة لها من إحدى البطولات وصورة أخرى للنجم محمد صلاح، علقت عليها قائلةً: "تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح، لو لعبت معايا ماتش يا ترى مين هيكسب، اليد الذهبية ضد القدم الذهبية".

وقدم هُن معلومات عن لاعبة تنس الطاولة للناشئين هنا جودة.

- هنا جودة ولدت في 12 ديسمبر عام 2007، وتبلغ من العمر 12 عامًا.

- لاعبة تنس طاولة في النادي الأهلي.

- عضو في الفريق الوطني المصري لتنس الطاولة.

Advertisements

- حصلت على الميدالية البرونزية، فرق تحت الـ15عامًا في تايلاند، والمقامة فى الفترة من 15 إلى 19 مايو.

- بدأت رياضة تنس الطاولة في الرابعة من عمرها.

- حصلت على أول ميدالية لها في بطولة الجزائر الدولية، ثم على بطولة العرب لتنس الطاولة، وهي في سن التاسعة.

- حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة تونس عام 2018.

- تحلم بالحصول على بطولة العالم، ومشاركتها في عدة بطولات إفريقية.

- اختارها الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، لتمثيل مصر وأفريقيا في معسكر الأمل العالمي، تحت سن الـ12عامًا، وضمت فرقتها لاعبًا من كل من اليونان والمكسيك والمالديف.