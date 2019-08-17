يحميكي من نزيف الدورة الشهرية.. 4 فوائد يقدمها التين البرشومي لصحتِك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
يعتبر التين البرشومي من الفواكه الصيفية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرًا لمذاقه اللذيذ، فضلًا عن احتوائه على العديد من العناصر الغذائية، التي تمثِّل أهمية كبيرة لصحة الإنسان، خاصةً النساء.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، فوائد التين لصحة النساء، ومخاطر الإفراط في تناوله، وفقًا لموقع "Healthline".
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