لعشاق اليخوت الفاخرة.. يخت خيالي يُتيح لك السفر حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

إذا كنت من عشاق اليخوت الفاخرة، فعليك أن تلقي نظرة على يخت "Esquel" فائق التطور، الذي صممته حديثًا لأول مرة شركة Oceanco الهولندية؛ إذ يُتيح لك إمكانية السفر والاستكشاف حول العالم، والتنقل من القطب الشمالي إلى المحيط المتجمد الجنوبي.

يتميز اليخت "Esquel" بمساحة سطحه الرئيسي إذ تبلغ 200 متر مربع، ويحتوي على هيكل سطح زجاجي خلفي، ويضم على حمام سباحة، وسيارات دفع رباعي، و درّاجات نارية، وطائرة هليكوبتر، بالإضافة إلى مختبر علمي، تصل سرعته القصوى إلى 16.5 عقدة، وفقاً لموقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

كما يُتيح اليخت إمكانية تركيب كابينة إضافية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مهبط للطائرات، ومكان مخصص للرياضيات المائية والغوص، ويبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني.

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ويعرض "اليخت" حاليًا في معرض دبي الدولي للقوارب، وهو المشروع الأحدث في Oceanco، حيث جُهز بهندسة كهربائية حديثة تعمل بالديزل والكهرباء للسماح بتشغيل دائم في جميع أنحاء العالم.

ويوفر يخت "Esquel" فرصة خاصة لدراسة البيولوجيا البحرية والحفاظ على المحيطات، والدراسات العلمية مثل مزارع الشعاب المرجانية على مستوى العالم عن طريق مختبر علمي مجهز بدقه وتطور.

قالت متحدثة باسم شركة Oceanco المصممة لليخت: "في حين أن الجزء الخارجي من اليخت يتسم بالعصرية للغاية، إلا أن المساحة الداخلية له يتميز بالأناقة والفخامة، ويحتوي على أثاث مريح".