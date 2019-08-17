بخطوات بسيطة.. طرق تنظيف الحوائط دون إفساد الدهانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

تهتم ربه المنزل دائما بنظافة منزلها، وتبحث دائما علي طرق سريعة وفعاله للتخلص من الأتربة والبكتريا التي تتراكم على جدران والحوائط.

في السطور التأليه يستعرض لكم "الخليج 365" أبرز طرق تنظيف الحائط والجدران بجميع أنواعها حسب ما جاء في موقع "cleanmama المتخصص في تنظيف الأدوات المنزلية:

ورق الحائط:

ينقسم ورق الحائط الي نوعين القابل للتنظيف وغير قابل للتنظيف، يمكنك جلب اسفنجة ناعمة تحتوي على الملمع الخاص بورق الحائط القليل من المياه، وتنظيفه عن طريق فرك الحائط بطريقة خفيفة ثم تجفيفها/ بينما ورق الحائط غير مخصص للتنظيف يمكنك نزع التراب عن طريق منشفة جافة.

وللقضاء على البقع الصعبة، ضع قطعة قماش على البقعة وضع فوقها المكواة بلطف، لتتحول البقعة عن طريق الحرارة الي القماشة.

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جدران الجيري الأبيض:

هذا النوع من الحائط يعتبر الأصعب في تنظيفه، والأفضل إعادة رشه بالجير الجديد مرة أخري وهذا لأنه منخفض التكلفة.

الجدران البلاستيك:

للحائط البلاستيكي طرق عديدة ومتنوعة للتنظيف منها الماء والصابون المخصص للحائط، عن طريق استخدام إسفنجة مبللة بالماء الأزرق المخصص للتنظيف وتلميع الزجاج، ولكن يستخدم فقط إذ كان لون الجدران بدرجات الأزرق، ويفضل تجفيف الحائط بعد عملية التنظيف عن طريق منشفة جافة تمتص المياه حتى لا تظهر علامات تشقق في الحائط، وتناسب هذه الطريقة أيضاً الجدران ذات النقوش والرسومات.

الحائط الرخامي:

ضعي نصف كوب من الصودا، وكوب من المياه، واتركي هذا الخليط على الحائط من 5 الي 10 قائق ثم قومي بتجفيفه بقماشة أو الانتظار حتى يجف من تلقاء نفسه.

الحائط الخشبي:

هذا النوع من الحائط له طريقة واحدة للتنظيف هي التنظيف عن طريف السائل الزيتي المخصص للجدران الخشب المكون من زيت ومواد مطهرة ومواد عطرية ويمكنك أن تضع هذا السائل علي الحائط وتمسح بقعة قماش حتي تصل الي نتيجة مبهرة وحائط نظيف وملمع، ويحتاج هذا النوع من الحائط طرق عناية مخصصة منها عدم التهوية لفترات كبيرة، عزل المكان عن تعرضه للشمس لفترات طويلة.

الحائط السيراميك:

السيراميك لديه طرق متعددة لتنظيفه منها خلط الماء والصابون، والخل، والملح مع اضافه قليل من المطهر الحوائط ومعطر، ويمكنك خلط جميع المكونات ومسحه بقطعه قماش ناعمة، ولكن تجنب تنظيف السيراميك بعنف حتى لا يتعرض الي التجريح والتشويه.