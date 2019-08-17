معجزة.. هندية تعيش بتوأم دون زواج

رغم أن عصر المعجزات انتهى، إلا أن شابة هندية قد حدثت معها ما هو أشبه بذلك، بعد أن نجح الجراحون في إنهاء معاناتها من آلام المعدة، قبل أن يبدأ بطنها بالكبر تدريجيا.

والبداية عندما اشتكت الشابة الهندية، البالغة من العمر 17 عاما، من آلام في المعدة، لم تستطع التخلص منها، ثم لاحظت كتلة متزايدة في بطنها، وبعد زيارة الطبيب اكتشفت أنها تحمل توأمها المشوه في بطنها طوال حياتها، نقلا عن موقع سكاي نيوز عربية.

ووفقا لمقال نشر في المجلة الطبية البريطانية مؤخرا، يعتقد الأطباء أن الشابة، التي جرى التحفظ على هويتها، هي الأولى التي حملت توأما تطور جزئيا في جسمها إلى مرحلة البلوغ.

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وذكر المقال أن بداية اكتشاف الأمر من قبل الأطباء جاء باكتشاف كتلة غامضة بزاوية غريبة من معدة الشابة الهندية على مدى 5 سنوات، وكانت تتسبب لها بآلام حادة في بعض الأحيان، فيما كانت تشعر بالشبع وامتلاء المعدة في أحيان أخرى، وعندما فحص الأطباء بطنها، شعروا بوجود كتلة كانت صلبة إلى حد ما، ولكن ليس باستمرار، ولذلك بدت كأنها ورم كبير وغريب، كما ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

بالفحص وإجراء تصوير بالأشعة والتصوير المقطعي، اتضحت طبيعة الكتلة الغريبة داخل أحشاء الفتاة وجرى التعرف عليها على أنها مجموعة كاملة من الأعضاء والأنسجة، وبدت بعض المناطق مثل الدهون، بينما ظهرت مناطق أخرى مثل الأنسجة الرخوة للأعضاء، ثم بعض الأجزاء الصلبة المكونة من الكالسيوم، والتي بدت بيضاء صارخة في التصوير بواسطة الأشعة المقطعية، وعند الفحص الدقيق، تبين أن أجزاء الكالسيوم ما هي إلا عظام، وعلى وجه التحديد، فقرات وأضلاع وعظام طويلة.

وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية لإزالة هذه الكتلة، التي تبين أنها تحتوي بالفعل على العظام والشعر وعدة أسنان بالإضافة إلى "هياكل تشبه براعم الأطراف"، وذلك قبل عامين.