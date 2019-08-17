أعراض وأسباب غثيان الحمل الصباحي

كثير ما يتردد على ألسنة السيدات الحوامل أنهن يشعرن بغثيان شديد، وغالبًا ما يحدث ذلك في ساعات الصباح الأولى خلال الثلث الأول من الحمل، لكن هناك بعض السيدات يعانون منه طوال فترة الحمل.

ويعتبر غثيان الحمل الصباحي، ضمن أعراض وحام الحمل، والتي دائما ما تنزعج الحامل وزوجها من ذلك.

أما غثيان الليل، فيحدث نتيجة حدوث خلل في مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى تناول بعض السيدات للوجبات "المقلية" التي تسبب الشعور بالانتفاخ، التي يدفع السيدة للشعور بالغثيان والقيئ.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي أعراض وأسباب غثيان الحمل، حسب الموقع الطبي "مايو كلينيك":

أعراض غثيان الحمل الصباحي:

هناك عدد من العلامات والأعراض الشائعة، في حال حدوثها تأكدي من إنك تعانين من غثيان الحمل وهي:

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الشعور بغثيان مع الدوار والقيء:

- في الغالب يحدث ذلك نتيجة استنشاق روائح معينة أو أطعمة كثيرة التوابل أو ارتفاع دراجات الحرارة، أو الإفراز الزائد للعاب.

- تتحسن هذه الأعراض لدى معظم الأمهات الحوامل، بحلول منتصف الثلث الثاني من الحمل.

النساء الأكثر عُرضةً لفرط القيء الحملي:

إذا كنتِ حاملًا في فتاة.

إذا كان لديكِ تاريخ عائلي لفرط القيء الحملي.

إذا كنت قد عانيتِ من فرط القيء الحملي خلال فترة الحمل السابق.

أسباب غثيان الحمل الصباحي:

إن سبب غثيان الصباح ليس واضحًا، ولكن يعتقد أن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل تلعب دورًا في ذلك، ومن النادر أن ينتج الغثيان أو القيء الحد أو المستمر عن حالةٍ طبيةٍ لا علاقة لها بالحمل، مثل أمراض القلب أو الغدة الدرقية.