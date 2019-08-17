رحلة السماء تنتهي في أعماق الأرض.. المنطاد ينهي حياة عروسين ليلة زفافهما

لم يكن يعلما أن رحلتهما في السماء ستنتهي سريعا إلى أعماق الأرض حيث مرقدهما الأخير في القبر، حادث مأسوي شهدته البرازيل عندما لقي عروسان مصرعهما ليلة زفافهما، حيث سقطا من السماء أثناء طيرانهم بالمظلات الشراعية.

نقلًا عن صحيفة "ميرور" البريطانية، أن فيتوريا جونسالفيس البالغة من العمر 21 عامًا، وزوجها مارلي ريجو البالغ من العمر 34 عامًا، كانا يمارسان رياضة الطيران بالمظلات الشراعية وسط غرب البرازيل ليلة زفافهما، وكانا سيتوجهان بها إلى مزرعة في بيتس دي ريو للاحتفال بيومهما مع الأصدقاء.

وأوضحت الصحيفة أن ضيوف حفل الزفاف شعروا بالقلق على العروسين بعد تأخرهما في رحلة الطيران، والتي كانت من المفترض أن تستمر نحو ساعة، فأبلغوا عن عدم وصولهما وانقطاع التواصل معهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم جرى العثور على جثتيهما صباح اليوم التالي بشكل مأساوي في غابة مع حطام المظلات.

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وقال أحد الأشخاص يدعى أندريه كوستا: "إن مارلي كان متمرسا وقام بالعديد من الرحلات الجوية مع خطيبته".

وقال آخر إنه حاول الاتصال بهما عدة مرات عندما تأخرا عن الحضور، حيث كان الضيوف في انتظارهما ولكن لم يتلقى ردًا.

وجرى دفن الزوجان في قبر واحد أمس الخميس، ويجري الآن التحقيق في الواقعة من قبل مركز التحقيق في حوادث الطيران، وفي غضون أيام قليلة سيتم الكشف عن سبب الحادث إن كان خطأ من قبل الطيار أم المعدات.