بالمايوه.. مريهان حسين تستمتع في البحر: "حبة صبر.. حبة حماس"

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بمايو من اللون البابي بلو، أطلت الفنانة مريهان حسين في صورة جديدة نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
المايو الذي ارتدته مريهان "فلوريش"، وزينت اللوك بأقراط ذهبية، وسلسلة، وكتبت في تعليقها على الصورة، "حبة صبر حبة حماس يبقا الحلم صورة وصوت".
وشاركت صورة أخرى مع متابعيها عبر خاصية "ستوري"، على موقع "إنستجرام".
الصورة تفاعل معها عدد كبير من جمهور ومتابعو مريهان حسين عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "صبر ايه وحماس ايه وحلم ايه انتي بتصيفي مش بتحاربي"، وقال متابع في تعليق آخر، "حبيبتي منوره يا أم قلب كريستال زي المايه الكريستاليه دي بالظبط، ربنا يحفظك من كل شر يارب آمين".
وتحرص مريهان على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصور ولقطات من حياتها اليومية.
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