لأول مرة بسمة وهبة تكشف تفاصيل معركتها مع السرطان: حدوتة أمل

"حدوته الأمل"، عنوان منشور طويل كشفت خلاله الإعلامية بسمة وهبه، تفاصيل جديدة عن رحلة علاجها من مرض السرطان وكيف انتصرت عليه، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأضافت: "بقالي فترة ساكتة ومش حابة اتكلم.. بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ25 سنة في نفس الأسبوع وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم، لكن المرض خطفهم مننا، كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها للأمل بعد سلسلة الصدمات دي، ونشوف إن التحدي مع السرطان ممكن يكون معركة خسرانة، علشان كدة قررت وبعد تفكير طويل اشارككم قصة صغيرة".

وأكملت: "البعض يعرف إني أًصبت بمرض السرطان اللي هو في الحقيقة أنا وصفته إنه مش بس مرض دي معركة حقيقية، ومهما الواحد اتكلم عن معركته ورحلة المرض، هيفضل من الصعب وصف بعض اللحظات اللي عدت عليه، لحظات الآلم، بس النهاردة قررت أحكيلكم الزاوية الأهم للحدوتة، حدوتة الآمل".

"للأسف سرطان يا بسمة"، عبارة مؤلمة صدمت بسمة بعدما اكتشفت إصابتها بالمرض اللعين: "الجملة دي سمعتها من الدكتور بتاعي بعد الكشف والتحاليل لاقيته بيقولهالي عشان الاقي نفسي في لحظة وبدون تفكير بقول: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها".

وتابعت: "قعدت أرددها بشكل فاجئني أنا شخصيًا، كان ساعتها وفي لحظتها لازم اختار، هل استسلم للعدو ده؟، ولا أواجه وأحارب المعركة علشان الخسارة هنا مش زي أى خسارة".

"مفكرتش كتير علشان إجابتي كانت قدام عيني".. تواصل بسمة سرد قصتها، قائلة: "كانت بتتجلى في بسمة الأمل على وشوش اللي بحبهم، السبب الوحيد اللي خلاني عايزة أكمل عايزة أعيش".

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واختتمت قصتها متوجهة بالدعاء لمرضى السرطان: "ربنا يقدر كل شخص على رحلته، ويقدرنا نساعد وندعم كل شخص محتاج دفعة للأمام، ويشفي كل مريض يحاول يلاقي باب للأمل".

وأثارت بسمة كثيرا من الجدل على مدار الأيام الماضية، بشأن برنامجها "شيخ الحارة" عبر قناة "القاهرة والناس"، ما دفعها لتقديم استقالتها من القناة، ووقف برنامجها عن العرض، وفقًا للقرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واتخذ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، أمس، قرارا بوقف بسمة وهبة بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده مما سماه تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، التيخالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأضاف "سعدة"، في بيان له، أن الحلقة خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، الذي حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث أنها لم تقنن وضعها مع النقابة وغير مقيدة بأي من جداول القيد بالنقابة، كما أنها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة، وفقاً للمادتين 2&19 من قانون النقابة.