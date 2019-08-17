منها الباذنجان.. أطعمة صحية لتسهيل عملية الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

تخشى المرأة عادة من آلام الولادة وتسعى لفعل كل ما يخفف من حدتها، بداية من تناول بعض الأدوية بشرط أن تكون آمنة على الجنين، إلى ممارسة التمارين الرياضية، ولكن هل يمكن لبعض الأطعمة أن تقوم بهذه المهمة؟

يستعرض لكم الدكتور إسحق مراد، أستاذ مساعد تغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، بعض الأطعمة تقوم بتيسير الولادة على المرأة، ومنها:

-التوت

يحتوي على عدد من المركبات مثل الأنثوسيانين، التي تعمل على تنشيط الرحم، وتسهيل عملية الولادة، كما يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تقوية عضلة الرحم، مثل الكالسيوم والماغنسيوم، فضلا عن قدرته في فتح عنق الرحم، لذلك ينصح بتناول التوت طوال الشهر التاسع من الحمل، لكونه يساعد المرأة على تحمل ألام الوضع.

2- العسل

يساعد على تخفيف تقلصات وآلام الوضع، لذلك يفضل تناوله في آخر شهري الحمل، ولكونه يحتوي على نسبة عالية من السكريات يمنح الجسم مستوى عال من الطاقة، وهو ما يساعد المرأة على تحمل ألام الولادة.

Advertisements

3- التمر

يحتوي على نسبة عالية من السكريات ما يمنح الجسم مستوى عال من الطاقة، ويعمل على ارتخاء عضلات الرحم، ما يسرع من اتمام عملية الولادة، لذلك يمكن تناول التمر طوال أشهر الحمل، ولكن بانتظام.

4- الباذنجان

يعمل هذا الطعام على تقوية الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، كما يقوم بتنشيط عضلة الرحم ويوسع المنطقة بين عضلتي الحوض، وهو ما ييسر من عملية الولادة.

5- الخضروات الورقية

يحتوي على عدد من المركبات مثل المرستيسن التي تسهم في تيسير عملية الولادة، حيث يحفز عملية الطلق ويساعد على دفع الجنين للخارج، وهو ما يقلل من ألام الولادة.