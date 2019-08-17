بينها خليط الفشار واللوز.. أطعمة تنقص وزنك وتشعرك بالشبع

يحاول البعض الحصول على القوام المثالي والتخلص من الدهون المتراكمة، هناك بعض الأطعمة التي تعزز الشعور بالشبع وتبقي المعدة ممتلئة كما ذكرها موقع "CNN" في الأتي:

الأفوكادو

يعمل الأفوكادو على إنقاص الوزن على الرغم من احتوائه على نسبه عالية من الدهون، إلا أنها دهون جيدة وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمواد المغذية التي تجعلها مثالية للدخول في أي نظام غدائي، ويعتبرالأفوكادو على خبز القمح المحمص وجبة صحية للقلب.

الفشار مع اللوز ورقائق الشوكولاته

وجبة تحتوي على عدد قليل، من السعرات الحرارية المضافة.

شرائح التفاح وزبدة بذور دوار الشمس

تعمل هذه الوجبة على تقليل الوزن الزائد في الجسم ويعمل على مكافحة السمنة، ويعطي الجسم الطاقة لأداء وظائفه، ما يغني عن تناول الكثير من وجبات الطعام.

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زبادي يوناني مع الفراولة وبذور الكتان

وجبة تجمع البروتين مع الفيتامين C والأوميجا 3.

كوكتيل الروبيان

وجبة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالأوميجا 3.

الحمص مع البازلاء الحلوة

المزج بين أي نوع من الخضار والحمص مفيد للجسم ويعمل على انقاص الوزن.

عصير السبانخ والتوت

مزج هذه المكونات، يؤدي إلى الحصول على عصير لذيذ من البروتين والألياف.