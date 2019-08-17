شاهد رانيا يوسف دون "ميكب" على أحد الشواطئ المصرية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة رانيا يوسف على أحد شواطئ إحدى القرى السياحية في مراسي، في أثناء التقاطها صورة تذكارية مع أحد الأطفال.
وظهرت رانيا في الصورة بوزن زائد مقارنة بآخر جلسة تصوير ظهرت بها، والتي نشرتها على "إنستجرام" منذ عدة أيام.
وراتدت رانيا يوسف في الصورة، فستان من اللون الفوشيا، مفتوح، وتحته مايو من نفس اللون، عليه "شابو"، بيج، وكانت على رمال أحد شواطئ الساحل الشمالي، وارتدت نظارة شمسية أخفت ملامحها.
وتشارك رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات ولقطات من حياتها اليومية، وكان آخرها خضوعها لجلسه تصوير جريئة.
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