صور.. هنا جودة تتحدى محمد صلاح في تنس الطاولة: "مش أي كورة هتقدر عليها"

"تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح، لو لعبت معايا ماتش يا ترى مين هيكسب"، بهذه الكلمات تحدت لاعبة تنس الطاولة للناشئين هنا جودة، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي"محمد صلاح"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لخوض مباراة أمامها ليستعرض كل منهما مهاراته.

لقيت الصورة استحسان الرواد، وحصدت على الكثير من تسجيلات الإعجاب، بالإضافة للمشاركات التي تخطت الـ87 مشاركة من المتابعين عبر صفحاتهم، ومئات التعليقات والتي كان أبرزها: "بالتوفيق وإن شاء الله هنا تكسب وده هيفرح صلاح أكيد، ربنا يسعدك ودايما كسبانة يا رب، خلتيني اعيط بجد ماشاء الله عليكي، شوفي يا هنا أنا بحب أبو صلاح أه لكن أنتي أكتر دوسي يا بنتي وإحنا وراكي، صغيرة السن هي بطلة كبيرة وينتظرها مستقبل واعد، انتم الاثنين فخر العرب".

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فيما أشادت إحدى المتابعات بفكرة التحدي التي قدمته هنا، قائلة: "الفكرة حلوة أوي يا هنا.. يا ريت توصل لكابتن محمد صلاح وهو أكيد هيوافق ويشجعك ولو أني متأكدة إنك اللي هتكسبي، بس متأكدة أكتر أن صلاح أكتر واحد هيفرح أنك تكسبيه".

جدير بالذكر أن هنا جودة توجت بذهبية بطولة تايلاند الدولية للناشئين، والتي شارك فيها أهم اللاعبين المصنفين على مستوى الناشئين في اللعبة.

وكان الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، اختار هنا جودة لتمثيل مصر وأفريقيا في معسكر الأمل العالمي.