بصورة وحضن.. هكذا احتفلت بسمة بوسيل بعيد ميلاد تامر حسني

احتفلت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، بعيد ميلاده في الساحل الشمالي، أمس، وحرصت على مشاركة متابعيها بصور من الاحتفال.

وحرصت بسمة على الاحتفال بتامر حسني بطريقتين، الأولى عندما نشرت له صورة في بداية اليوم تهنئه بعيد ميلاده الذي يوافق أمس، 16 أغسطس، عبر خاصية ستوري على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت على الصورة، "كل عام والسعادة تملئ قلبك".

أما الاحتفال الثاني فكان في الساحل الشمالي، ضم الأصدقاء، وشاركت بسمة صورة لهم، يتوسطهم تامر حسني، وبجانبه زوجته مع تورتة شوكولاتة كبيرة مكتوب عليها "عيد ميلاد سعيد تيمو".

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واختارت بسمة لتلك المناسبة فستانا رقيقا من اللون الأسود قصير، مزين بالشراشيب عند منطقة الصدر، فيما تركت شعرها منسدلا.

وكانت فوربس اختارت بسمة بوسيل أمس الأول، في قائمة أقوى سيدات الأعمال الملهمات لأكبر العلامات في الشرق الأوسط.

وتحرص بسمة على نشر صور ولقطات من حياتها اليومية مع تامر حسني، وفي أثناء عملها.