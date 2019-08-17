"بيسبب حروق".. تجنبي سلق البيض في الميكروويف

حذر علماء السيدات من تجنب اعادة تسخين البيض، الذي سبق سلقة في فرن الميكروويف أو حتى الطازج، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث انفجار كبير قد يسبب ضرر صحي وحدوث حروق شديدة.

وتعرضت مواطنة بريطانية إلى حروق بوجهها كاد أن يشوه، بعد أن شرعت في سلق البيض باستخدام فرن ميكروويف وفق التعليمات المنشورة على شبكة الإنترنت.

وبدأت الكارثة عندما قررت بيتاني روسير 22 عامًا، سلق البيض في فرن الميكروويف وفق التعليمات التي أطلعت عليها في شبكة الإنترنت بشأن كيفية سلق البيض في هذه الأفران بطريقة سريعة وآمنة، حسب صحيفة The Sun.

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وبالفعل وضعت الفتاة البيض في ماء مالح وتركته في الفرن مدة 6 دقائق وفقا لما جاء في التعليمات التي تفيد بأنه "يجب سلق البيض في فرن الميكروويف من 6 إلى 8 دقائق". بحسب الفتاة.

أرادت روسير أخذ بيضة من الفرن للتأكد من أنها جاهزة، بيد أن البيضة انفجرت فجأة وأصابت جانبا من وجهها، ما تطلب نقلها إلى المستشفى فورا.

بدأ الورم الناتج من انفجار البيضة يخف تدريجيا، وعينها المصابة بدأت تتعافى بعض الشيء، ولكن الأطباء لم يحددوا مدى الضرر الذي لحق بعينها اليمنى، وفيما إذا كان بصرها سيعود إلى سابق عهده.