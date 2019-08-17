كالبرتقال والبطيخ.. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الفاكهة بقشرها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

البديهي عند تناول الفاكهة تناول الثمرة رومي القشر، لكن هل سألت نفسك يومًا إذا ما كان للقشر فوائد وتأثير على الجسم، إذا ما تناولناه؟

يجيب على هذا السؤال الدكتور إبراهيم إسماعيل، أخصائي التغذية، في تصريح لـ "الخليج 365"، وذلك خلال النقاط التالية.

- قشر المانجو

يحتوي هذا النوع من القشور على نسبة عالية من أوميجا 3، وبالتخلص منه قبل تناول الفاكهة تكون الثمرة قد خسرت نسبة كبيرة منه، كما أنه يتضمن مادة "الكاروتينات" المسؤولة عن نقصان الوزن، وهو ما يفقده الإنسان إذا ما تخلى عن قشر المانجو.

- قشر الموز

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، أبرزها مادة "اللوتين" التي تعمل على تعزيز صحة العين، كما يعمل على تحسين الحالة المزاجية لدى الإنسان، لاحتوائه على مادة "التربتوفان"، لذلك يفضل بين الحين والآخر تناول قشر الموز.

- قشر البطيخ

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يعمل قشر البطيخ على مادة مضادة للأكسدة ضمنها مادة "أرجينين" التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي، لذلك يفضل تناول القشر، ويكون ذلك من خلال تقطيعه إلى شرائح توضع في المضرب الكهربائي مع شرائح البطيخ الحمراء، ليكون من اليسير تناولها.

- قشر الكيوي

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "c" المفيد لصحة الجلد والبشرة.

- قشر البرتقال

يحتوي كذلك على نسبة من فيتامين "c"، كما يتضمن على بعض الفيتامينات مثل "B" المفيد لكافة أجهزة الجسم.

- قشر التفاح

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تشعر بالشبع، كما أنه يفيد في الحفاظ على الوزن كثيرا، لذلك إذا تخلص الإنسان من القشر قبل تناول التفاح، بهذه الطريقة يكون قد خسر أكثر من ثلث الألياف الموجودة في التفاح، كما هو الحالة بالنسبة لبقية العناصر الغذائية الموجودة بالفاكهة، وعلى رأسها مادة "كيرسيتين" المسؤولة عن التنفس والنشاط البدني أيضا.