دراسة: الرجل أيضا يمكنه القيام بمهام عديدة في وقت واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

لا زلنا نسمع عن قدرات المرأة في القيام بعدة مهام في الوقت نفسه، بعكس الرجل الذي لا يتمكن من فعل ذلك، ويفضل التركيز على القيام بمهمة واحدة، ولكن تبين أن الرجال والنساء على حد سواء يمكنهما القيام بهذا الأمر.

أجريت دراسة حديثة في ألمانيا تبين بموجبها عدم صحة الاعتقاد الشائع بقدرة النساء على إنجاز مهام متعددة في الوقت نفسه، بعكس الرجال. وكشفت الدراسة عن أن القدرة على القيام بأعمال متعددة غير مرتبطة بجنس معيّن، بحسب ما جاء بموقع "سكاي نيوز" عربية.

شارك في الدراسة عدد من الرجال والنساء من فئة عمرية واحدة، ويتمعون بنفس القدرات العقلية والجسدية.

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أثناء الدراسة طُلب من المشاركين تنفيذ مهام معينة، وتبين أن التركيز يتم منهم على عدد معين من المهام، فالأمر بحسب الدراسة يختلف باختلاف الفرد نفسه وقدراته وظروفه، ولا علاقة بنوعه في ذلك.

بينت الدراسة أن الاعتقاد الشائع بأن للمرأة قدرات تؤهلها للانتقال بين المهام من واحدة تلو الأخرى في الوقت بسهولة على عكس الرجل اعتقاد خاطئ.

وأكدت الدراسة أنه يمكن للرجل أن يركز على مهامه المختلفة وأن ينجح في انجازها، كما يمكن أن تعجز المرأة في القيام بذلك.