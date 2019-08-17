خطوات للخروج بطريقة آمنة من الطائرة بعد الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

يندفع الركاب عادة بعد هبوط الطائرة إلى الممر في محاولة للحصول على حقائبهم الصغيرة والخروج بأسرع وقت ممكن، وهو ما يتسبب في ازدحام مزعج في ممر الطائرة.

ركاب إحدى رحلات شركة ويست جت اتبعوا بعض الخطوات لتفادي ذلك، حيث وجدوا أنفسهم في وضع مثالي، وجلسوا جميعا بانتظار دورهم، بحسب ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة ميرو البريطانية.

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فقد صورت إحدى المسافرات هذه اللحظات النادرة، حيث يظهر الركاب وهم يجلسون في مقاعدهم، دون أن يندفع أي منهم إلى ممر الخروج. حيث بدأت عمليات المغادرة اعتباراً من مقدمة الطائرة، وبشكل منتظم إلى الخلف، في الوقت الذي جلس بقية الركاب بهدوء في مقاعدهم.

وأثارت هذه المشاهد موجة كبيرة من النقاش على موقع تويتر، وأثنى العديد من المستخدمين على الركاب الذين التزموا بمغادرة الطائرة دون التسبب بازدحامات خانقة كما يحدث في العادة.

وتحدث العديد من المستخدمين عن الطريقة المثالية للخروج من الطائرة، وأشاد معظمهم بالنظام المتبع في ويست جيت، والذي يضمن مغادرة سلسلة وسريعة للركاب.