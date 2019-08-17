بسمة بوسيل تختار أغرب تصميمات الأزياء … شاهدي الصور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 01:39 مساءً - عبّرت بسمة بوسيل لأكثر من مرة عن عشقها للموضة، وحتى أنها أسست علامة أزياء خاصة بها بدأتها بتصميمات القفاطين والأزياء الشرقية، وانتقلت منها للأزياء والتصميمات العصرية الشبابية، ومؤخرًا لاحظنا أنها أصبحت ميّالة لاختيار تصميمات الأزياء المبتكرة والغريبة، إن كان في التنسيقات الكاجوال أو الرسمية، حيث نراها وفي كل مناسبة تعتمد أسلوبًا لافتًا تعبّر من خلاله عن شخصيتها وعن أسلوبها الجديد في الموضة، الذي وكما ذكرنا أصبح يميل نحو الغرابة، واليوم جمعنا بالصور بعض اطلالات بسمة بوسيل اللافتة التي حملت أو لم تحمل توقيعها، شاهديها واخبرينا رأيكِ بها.



تنسيق لافت في فستان حرير اعتمدته بسمة بوسيل

فستان من الحرير باللون الفوشيا اختارته بسمة بوسيل





فساتين الحرير المستوحاة من ملابس النوم، إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العالميات، وقد اعتمدن هذه الموضة ومنهنّ بسمة بوسيل مؤخرًا، التي ارتدت الفساتين الحرير بأسلوب عصري، وقد اختارته باللون الفوشيا بقصة منسدلة وصل طولها أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه كارديغان طويلًا باللون الفضي الميتالك، واعتمدت زينة لافتة لجبتها كانت عبارة عن حبات براقة من الكريستال الملون.





اطلالة شبابية لافتة اعتمدتها بسمة بوسيل

لوك شبابي مميز نسقته بسمة بوسيل



تنسيق ذو طابع عصري وشبابي اعتمدته بسمة بوسيل مؤخرًا مواكب لإحدى صيحات الموضة، وكان عبارة عن بنطلون أسود بخصر عالٍ مزين بالجيوب، مع توب أوف شولدر ناعمة باللون الزهري، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون البيج، عقد تشوكر ماسي وشنطة يد باللون الرمادي من “ديور” Dior.





لوك يجمع بين الأنوثة والعصرية نسقته بسمة بوسيل

بسمة بوسيل في تنسيق لافت باللون الأسود





اطلالة لافتة اعتمدتها بسمة بوسيل باللون الأسود، وجميعنا نعلم أنّ الأسود من الدرجات التي توحي بالعصرية كما بالكلاسيكية في آنٍ واحد، واللوك عبارة عن توب من التول مزينة بالكشكش نسقت معها شورت مطاطيًّا وصل طوله أعلى حد الركبة مع صندل بكعب عالٍ باللونين الذهبي والأسود، وكانت قد أكملت اللوك بعقد لافت باللون الذهبي.



اطلالات مميزة وغريبة تعتمدها بسمة بوسيل مؤخرًا، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بأسلوبها الجديد في الموضة.