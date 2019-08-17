أزياء مايا دياب الصيفية خلال السفر عنوانها الجرأة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 01:39 مساءً - الاطلالات الجريئة ليست غريبة عن مايا دياب، حيث إنها تعتمد هذا الأسلوب منذ دخولها عالم الفن والأضواء، وهذا الأسلوب هو الذي جعل منها إحدى أشهر أيقونات الموضة في الوطن العربي وكثيرات من الشابات يحذون حذوها في تنسيق الاطلالات المواكبة للموضة، ولا سيّما الاطلالات الصيفية التي تعتمدها خلال السفر وفي الإجازة، وقد جمعنا بالصور أزياء مايا دياب اللافتة التي نسقتها في مختلف المشاوير الصيفية والتي اتّبعت فيها الأسلوب العصري الجريء، وإليكِ بعض الأمثلة.





لوك صيفي أنيق نسقته مايا دياب بالأبيض

مايا دياب نسقت لوك صيفي أنيق باللون الأبيض



مؤخرًا شاهدنا مايا دياب في اطلالة صيفية أنيقة ومميزة، اختارت فيها فستان ماكسي باللون الأبيض بقصة القميص بأكمام طويلة مع شق طويل على الساق، وقد زينت خصرها بحزام بتصميم مميز، وأكملت الاطلالة بقبعة كبيرة من القش ووشاح طويل مزين بالشراريب ونظارات شمسية عصرية.





اطلالة صيفية أنيقة نسقتها مايا دياب

تنسيق صيفي اعتمدت فيه مايا دياب تنورة ماكسي معرقة مع توب باللون الأسود





التنانير الماكسي إحدى أبرز صيحات الموضة في الصيف، وقد شاهدنا مايا دياب مؤخرًا في تنسيق صيفي أنيق اعتمدته لإحدى المناسبات، اختارت فيه تنورة ماكسي بليسيه معرقة بألوان ترابية هادئة، وقد نسقت معها توب باللون الأسود بتصميم عصري، وأكملت الاطلالة بقبعة رسمية باللون الأسود.





مايا دياب في اطلالة صيفية أنثوية

لوك صيفي ناعم اعتمدته مايا دياب



قليلًا ما نشاهد مايا دياب في التنسيقات ذات الطابع الأنثوي، والتي تليق بها كثيرًا مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها تصميمًا ناعمًا مصنوعًا من قماش الشيفون المعرق، عبارة عن توب قصيرة مكشوفة الأكتاف مع أكمام منفوخة وتنورة كلوش قصيرة، وقد أكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون البيج وتوربان مميز.



أزياء مايا دياب الصيفية جريئة ولافتة شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.