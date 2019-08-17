- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 01:39 مساءً - الاطلالات الجريئة ليست غريبة عن مايا دياب، حيث إنها تعتمد هذا الأسلوب منذ دخولها عالم الفن والأضواء، وهذا الأسلوب هو الذي جعل منها إحدى أشهر أيقونات الموضة في الوطن العربي وكثيرات من الشابات يحذون حذوها في تنسيق الاطلالات المواكبة للموضة، ولا سيّما الاطلالات الصيفية التي تعتمدها خلال السفر وفي الإجازة، وقد جمعنا بالصور أزياء مايا دياب اللافتة التي نسقتها في مختلف المشاوير الصيفية والتي اتّبعت فيها الأسلوب العصري الجريء، وإليكِ بعض الأمثلة.
لوك صيفي أنيق نسقته مايا دياب بالأبيض
مؤخرًا شاهدنا مايا دياب في اطلالة صيفية أنيقة ومميزة، اختارت فيها فستان ماكسي باللون الأبيض بقصة القميص بأكمام طويلة مع شق طويل على الساق، وقد زينت خصرها بحزام بتصميم مميز، وأكملت الاطلالة بقبعة كبيرة من القش ووشاح طويل مزين بالشراريب ونظارات شمسية عصرية.
اطلالة صيفية أنيقة نسقتها مايا دياب
التنانير الماكسي إحدى أبرز صيحات الموضة في الصيف، وقد شاهدنا مايا دياب مؤخرًا في تنسيق صيفي أنيق اعتمدته لإحدى المناسبات، اختارت فيه تنورة ماكسي بليسيه معرقة بألوان ترابية هادئة، وقد نسقت معها توب باللون الأسود بتصميم عصري، وأكملت الاطلالة بقبعة رسمية باللون الأسود.
مايا دياب في اطلالة صيفية أنثوية
قليلًا ما نشاهد مايا دياب في التنسيقات ذات الطابع الأنثوي، والتي تليق بها كثيرًا مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها تصميمًا ناعمًا مصنوعًا من قماش الشيفون المعرق، عبارة عن توب قصيرة مكشوفة الأكتاف مع أكمام منفوخة وتنورة كلوش قصيرة، وقد أكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون البيج وتوربان مميز.
أزياء مايا دياب الصيفية جريئة ولافتة شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.
كانت هذه تفاصيل خبر أزياء مايا دياب الصيفية خلال السفر عنوانها الجرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.