تألقي باللون الأبيض لإطلالة منعشة وحيوية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 01:39 مساءً - يعتبر اللون الأبيض سيد الألوان الفاتحة، وفي الوقت الذي تتطلب فيه الأجواء الحارة ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، فهو يعتبر الخيار الأفضل في فصل الصيف.



اللون الأبيض موضة صيف عام 2019



وقد تربّع اللون الأبيض على عرش الموضة هذا الصيف بشكل كبير، حيث شاهدناه بعروض أزياء ربيع وصيف 2019، وتألقت به الكثير من مدونات الموضة والنجمات.

وميزة الفساتين البيضاء أنها عصرية وخفيفة، كما أن عملية تنسيقها مع الحذاء والحقيبة والإكسسوارات لن تكون صعبة على الإطلاق؛ نظراً للونها المحايد.



الفساتين البيضاء



ومن أكثر القطع التي يمكن أن ترتديها باللون الأبيض، هي «الفساتين»، حيث تناسب الإطلالات الرسمية والعملية، وتعطي لمسة أنثوية مميزة، ومن المؤكد أنها ستظهرك بإطلالة عصرية وأنيقة في مختلف المناسبات.



أنواع الفساتين البيضاء

الأبيض يعطي لمسة أنثوية



يمكنكِ اعتماد الفساتين البيضاء في النهار؛ لتمنحكِ إطلالة جذابة وعصرية، خاصة مع الفساتين بتصميم الشبيكة أو الـFish Dresses وهي الرائجة هذا الموسم.

الفساتين باللون الأبيض القصيرة، والتي تناسب الفتيات القصيرات القامة أكثر من الطويلات، يمكنكِ اعتمادها بلمسة بسيطة منفوشة، لإطلالة أشبه بالسندريلا، خاصة إذا نسقتِها مع قبعة.

الفساتين مع الكشكشة اختيار جيد لسهرات العيد الليلية، وللمسة كلاسيكية؛ ارتدي حزام الخصر الجلد، مع صندل كعب عالٍ مفتوح، ولا تنسي الإكسسوارات الشراشيب المناسبة لأجواء البحر والصيف.

إذا أحببتِ الحصول على لمسة أنيقة ومترفة، فلِمَ لا تختارين الفساتين الميدي الطويلة، والمناسبة للفتيات النحيفات و«الكيرفي» كذلك؟!

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إطلالات باللون الأبيض

الأبيض والنيود



وعلى الرغم من أن الفستان خيار مثالي، إلا أن ذلك لا يمنع عاشقات الشورت أو التنورة والبنطلون أو حتى البدلات من اختيار القصات التي تعجبهن باللون الأبيض.



الدنيم والألوان مع الأبيض

الأبيض والدنيم



وإن كنت لا تفضلين اللون الأبيض فقط في إطلالتك، يمكنك أيضاً أن ترتدي معه الدنيم لإطلالة عصرية مميزة؛ إذ يمكنك ارتداء الجاكيت الدنيم فوق فستان قصير باللون الأبيض، أو تي شيرت باللون الأبيض على شورت دنيم، والعكس صحيح.

كما أن البنطلون الأبيض بإمكانه أن يمنحكِ دائماً إطلالة شبابية، مهما كان اللون الذي نسقتِه معه.

شاهدي الصور التي جمعناها لك، واستوحي منها ما يتناسب وذوقك، كي تتألقي هذا الموسم.