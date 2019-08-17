بدلات رسمية بحسب شكل الجسم موضة ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 01:39 مساءً - كشفت دور الأزياء العالمية عن الإصدارات الجديدة المخصصة لموسم ما قبل خريف 2019، والتي احتوت على تشكيلة منوعة وفريدة من البدلات الرسمية، نستعرض لكِ أحدث الموديلات بما يناسب شكل جسمِك.



- احتلت البدلة المصممة ببنطال واسع، مكانة كبيرة ضمن إبداعات أشهر المصممين، فأعجبتنا بتوقيع فيرونيكا بيرد Veronica Beard، وكارين ووكر Karen Walker ، وجورجيو أرماني Giorgio Armani، اعتمدي هذا الموديل لتخفي شكل الأفخاذ الممتلئة.

- برزت هذا الموسم صيحة البناطيل القصيرة التي تكشف الكاحل، مثل التصميمات التي أطلت بها عارضات ألتوزاراAltuzarraوDerek Lam 10 Crosby، تفادي هذا الستايل تمامًا في حال كنتِ قصيرة القامة.

Altuzarra



- لتخفي بروز البطن، استعيني بالبدلة السوداء الموقعة من كارولينا هيريرا Carolina Herrera والمزدانة بفيونكه كبيرة حول الخصر، كذلك البدلة ذات السترة الواسعة والمزودة بحزام عريض من Derek Lam 10 Crosby ستحقق لكِ الطلّة المنشودة.

- صاحبات قوام المثلث المقلوب، عليهنّ تجنّب اعتماد صيحة البدلاتالـ Double breasted ، مثل موديل ماركة Joseph حتى لا تزيد من عرض القسم العلوي من قوامهن.

Joseph



لفتتنا هذا الموسم صيحات غير اعتيادية زينت مدرجات العروض، أبرزها البدلات المؤلفة من سترة طويلة تصل إلى الأرض، مستوحاة من ستايل المعطف وبنطال واسع، والتي تألقت بها عارضة دار رالف لورين Ralph Lauren، أيضًا البدلات المصممة بسترة مزودة بقطعة خلفية، مثل التصميم الذي رصدناه لدى روشاسRochas، استعيني بواحد من هذه الستايلات إذا كان قوامكِ كمثريّ الشكل.

– تجرّئي واختاري واحدًا من البدلات المصممة بخامات أو تطريزات لامعة، كما في مجموعات باميلا رولاندPamella Roland، ودولتشي آند غابانا Dolce &Gabbanaوجيامباتيستا فالي GiambattistaValli لاطلالة خاطفة للأنظار في سهرات عيد الفطر المبارك.

Schiaparelli



– برزت هذا العام صيحة البدلات المصممة بجاكيتات قصيرة، فأدرجتها ماركات مثل باميلا رولاندPamella Roland وإرديم Erdemضمن مجموعاتها، والميزة الأساسية بها، أنها نُسقت مع بناطيل عالية الخصر، ستساهم في الإيحاء بأنكِ تملكين سيقانًا أكثر طولًا، ولكن تجنّبيها اذا كنتِ ممتلئة الأفخاذ.

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