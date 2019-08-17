عبايات ملونة من الفاشينيستا جوري أنيقة وشبابية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 01:39 مساءً - العبايه الملونة تضيف للصبيّة اطلالة كلها حيوية وشباب، بخاصة وإن كان التصميم مميزًا، أو الألوان عصرية وجذابة. وهو ما جعلنا نختار اليوم الفاشينيستا جوري التي لها الكثير من المتابعات بخاصة ممن يفضلن العبايات الملونة، مع التطريزات المختلفة، والخامات الناعمة التي تمنح الصبايا اطلالة أنثوية وغاية في الجمال.

وإليكِ اليوم موديلات عبايات ملونة من الفاشينيستا جوري، ستعجبكِ الكثير من الخيارات بالتأكيد.



العبايه المطرزة بالورود الشيفون باللون الموف الأرجواني

العبايه المطرزة بالورود الشيفون باللون الموف الأرجواني





لفتنا هذا اللون المنعش الذي يجمع بين لوني الموف والأرجواني مع تطريزات الورود البيضاء، مع أكمام الشيفون الواسعة، نسقت معه صندلًا مفتوحًا من الأحبال الرفيعة، ومن الممكن أن يناسبه حجاب شيفون باللون الأبيض.



العبايه البيضاء المفتوحة

العبايه البيضاء المفتوحة





من التصميمات التي سوف ترضي الكثير من أذواق الفتيات، هي العبايه المفتوحة باللون الأبيض، مع الخطوط باللون الأزرق الفاتح، لاطلالة شبابية وصيفية، نسقت معها الحجاب باللون الأبيض، وشنطة ميني جلد باللون الأزرق أيضًا، لاطلالة شبابية مناسبة للصبايا المراهقات، ولمشاويركِ النهارية المختلفة.



العبايات مع تطريزات الورود البارزة وحزام الخصر

العبايات مع تطريزات الورود البارزة وحزام الخصر





تميل الفاشينيستا جوري إلى اعتماد التصميمات المترفة والفخمة، والتي تتمتع بلمسات أنثوية، كهذه العبايه مع تطريزات الورود البارزة على الكتف، والجزء السفلي للعبايه، مع الكعب العالي النود، مناسبة أكثر للسهرات وجلسات المساء مع الصديقات، بخاصة وإن اعتمدتِ معها كلتش باللون النود.





العبايه الفستان مع اللمسة اللامعة

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العبايه الفستان مع اللمسة اللامعة





لمسة لامعة من رسومات الورود الذهبية سوف تمنحكِ اطلالة لن تضيف لكِ عمرًا، على العكس ستمنحكِ اطلالة شبابية، كهذه العبايه من الفاشنيستا جوري، نسقي معها كعبًا عاليًا بألوان النود، أو صندلًا ذهبيًّا مفتوحًا إن كنتِ ستعتمدينها بالمساء، مع حجاب بيج أو أوف وايت.

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